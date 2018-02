Najważniejsze jest na początku zarabianie, czyli umiejętność pozyskiwania środków na co tylko się zechce, najskuteczniejszą metodą na to jest sprzedaż w szeroko rozumianym pojęciu, ale także wykonywanie pracy, na przykład w postaci usług, albo sprzedaży czasu za pieniądze, co jest jedną z najgorszych metod pracy, ale za to pozwalać może na stałe i dość stabilne źródło dochodów.

UMIEJĘTNOŚĆ WYDAWANIA PIENIĘDZY

To coś, co pozwala zrozumieć, jak wcześniej pozyskane środki rozdysponować. Chodzi o to, że nie tylko samo potrafienie zarabiania jest tu ważne, ale również ważna jest umiejętność ich wydawania i to w taki sposób, żeby możliwe było na przykład uzyskiwanie nowych przychodów, to się nazywa budowanie aktywów, czyli czegoś co może spowodować nowe zyski.

OSZCZĘDZANIE, CZYLI CO?

Wiele z osób źle rozumie ten termin, myśląc że chodzi o bycie skromnym, albo odmawianie sobie wszystkiego co się da. Częściowo jest to prawdą, ale warunek jest jeden, jasno wyznaczony cel, na co te oszczędności mają być przeznaczone. Może być tak, że jeszcze nie się nie wie, ale warto już na początku sobie założyć sobie, na jaki rodzaj celu to będą środki, czy na przykład inwestycja w siebie, w nową wiedzę, czyli ukończenie nowego kursu, czy na przykład rozrywka, albo zakup czegoś niezbędnego do życia, pracy, biznesu.

STABILNE ŹRÓDŁO DOCHODÓW

Myśląc, że praca na etacie, albo zlecenie stanowi stabilne źródło można się pomylić, gdy z jakiegoś nieprzewidzianego wcześniej powodu zostanie ono utracone. Poszukiwanie kolejnych źródeł, to świetny pomysł, ale pod warunkiem, że nie będą one pochłaniały resztek pozostałego czasu, gdyż ten jest niezwykle cenny, potrzebny dla rodziny, przyjaciół, a także dla zdrowia i odpoczynku, poza samą pracą.